◇MLB ドジャース9ー1フィリーズ(日本時間6月1日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手がフィリーズ戦で、今季5勝目。試合後、ロバーツ監督が山本投手を絶賛しました。この日、山本投手は中6日での先発マウンド。序盤から球数が増え、6回を投げきらずに降板。6回途中104球無失点10奪三振となりました。山本投手の制球については 「ストレートのコントロールがあまり良くなくて、それが原因でカウントが増えたと思う」と