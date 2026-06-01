俳優の勝地涼（39）が1日、インスタグラムを更新。活動を終了したアイドルグループ嵐への思いをつづった。勝地は「嵐さんお疲れさまでした」とねぎらいの言葉を記すとともに、「元々KinKiさんのドラマを観てお芝居に興味を持ちはじめました。『8時だJ』を観て、キラキラする世界に憧れを持ち事務所のオーディションを受けました。何も出来ず落ちました。ビックリしました。地元じゃ負け知らず。なんて思ってたから。恥ずかしい。