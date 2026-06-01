山神社で営まれた「献湯祭」で、朝一番の源泉からくみ上げた「一番湯」を運ぶ関係者ら＝1日午前、和歌山県白浜町「温泉神社」として知られる和歌山県白浜町の山神社で1日、温泉の恵みに感謝する献湯祭が営まれた。町内に源泉を持つ温泉会社8社と町の観光関係者ら約100人が白装束や時代衣装姿で、朝一番に源泉からくみ上げた「一番湯」を入れた角だるを担いで温泉街を練り歩き、神社に奉納した。毎年参加しているという同町のホ