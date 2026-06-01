名古屋競輪のS級シリーズ「HPCJC杯」（F1）が、1日に開幕した。高橋和也（39＝愛知・91期）が初日の予選6Rで番手絶好の流れを生かして1着。通算400勝を達成した。「久田（朔）君は4月の名古屋G3の最終日に連係した時と同じように頑張ってくれた。本当はその時に400勝を決めたかったけど、今回の地元戦の勝ち上がりレースで決めることができて良かったです」次なる目標は？の問いには「500勝もそうだけど、またG2、G1に出場