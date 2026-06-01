上沼恵美子（71）が1日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演した。バブル期のテレビ局で、タレント名を使った“架空領収書”の話題に触れ、自身についても「（名前を）使われたことがあるかもしれない。何回も言われたことがある」と語った。番組内では、藤崎マーケット田崎から「上沼さんも使われたことが？」と振られた流れで発言。一方で上沼は「私はおごるからね。私が連れていって、来てもらって、スタッフには全部