ロッテは１日、茶谷健太内野手が５月２９日に兵庫県内の病院で内視鏡下分離部除圧術を受けたと発表した。茶谷は腰椎分離すべり症と診断されていた。茶谷は２０１５年度ドラフト４位でソフトバンクに入団。２０１８年にソフトバンクから戦力外通告を受け、ロッテへ育成契約で入団。同年１２月に支配下登録された。今季は１軍出場はなく、２軍で７試合に出場して１３打数７安打で打率・５３８、０本塁打、１打点だった。