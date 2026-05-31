結婚相談所「Presia（プレシア）」が20代〜30代の婚活・恋活中の女性170人を対象に実施した意識調査によると、「交際経験ゼロの男性が結婚対象になる」と回答した人が78.8%に上り、圧倒的多数を占める結果となった。【映像】“交際経験ゼロ男性”は結婚対象になるか（調査結果）ニュース番組『わたしとニュース』では、視聴者からの意見を取り上げつつ、イラストエッセイストの犬山紙子氏とともに年齢と恋愛経験をめぐる本質に