CORTIS（コルティス）が、韓国の音楽番組で10冠を達成した。2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」のタイトル曲「REDRED」で好成績を収め、存在感を示した。5月30日に、公営放送MBCの看板音楽番組「ショー！」で1位になり、全放送局“制覇”となる10冠目を獲得した。今年の音楽番組で、BTSの14冠に次ぐ受賞記録となる。韓国メディアのスターニュースは1日「MBCの他に、Mnetの『M COUNTDOWN』、KBS2『Music Bank』、SBS『人気歌謡』、MBC