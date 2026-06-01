6月1日、琉球ゴールデンキングスは、デイミアン・ドットソンが2025－26シーズン限りで契約満了となり退団することを発表した。 アメリカ出身で32歳のドットソンは、196センチ94キロのシューティングガード。NBAドラフト2017でニューヨーク・ニックスから2巡目全体44位指名を受けると、クリーブランド・キャバリアーズでもプレーし、NBA通算213試合に出場。1