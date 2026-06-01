牧野フライス製作所が大幅続伸し、上場来高値を更新した。ＳＭＢＣ日興証券が前週末５月２９日付で、牧野フの投資評価を３段階で真ん中の「２」から最上位の「１」に引き上げた。目標株価は９７００円から１万９４００円と大幅に増額修正している。牧野フを巡っては、ニデックが過去に買収を提案した際、ホワイトナイトとして現れたアジア系ファンドのＭＢＫパートナーズが政府の勧告を背景にＴＯＢ（株式公開買い付