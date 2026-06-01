カバーが３日続伸している。５月２９日の取引終了後に、ＱｕａｌｉＡｒｔｓ（東京都渋谷区）と共同開発する「ホロライブ」初のスマホゲーム「ｈｏｌｏｌｉｖｅＤｒｅａｍｓ」（略称「ホロドリ」）の事前登録者数が全世界で１００万人を突破したと発表しており、好材料視されている。 「ホロドリ」は、女性Ｖチューバーグループ「ホロライブ」所属の総勢５０人以上が参加する、ホロライブ初