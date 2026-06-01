「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日正午現在で鹿島が「売り予想数上昇」５位となっている。 １日の東証プライム市場で鹿島が３日ぶりに反落。２７年３月期の連結営業利益は前期比１６．９％減の２０００億円と前期の最高益更新から一転して減益が見込まれている。また、イラン戦争の影響による資材価格上昇や、金利上昇で住宅や不動産の建設需要が落ち込むことなども警戒されている様子