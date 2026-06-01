「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１日午後１時現在でフジクラが「買い予想数上昇」３位となっている。 フジクラは５日続落と下値模索が続いている。５月１４日に発表した２７年３月期の業績見通しは本業のもうけを示す営業利益段階で前期比１２％増の２１１０億円予想と２ケタ成長を予想したが、コンセンサス未達とされ大きく売り込まれた。時価は値ごろ感からの買い戻しや押し目買いが観測され