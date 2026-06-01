ＭｏｎｏｔａＲＯがしっかり。５月２９日の取引終了後に、自社株５２０万９２００株（消却前発行済み株数の１．０４％）を６月５日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は４億９６１５万３６００株となる。 出所：MINKABU PRESS