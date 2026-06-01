ジェイ・エス・ビーが反発している。５月２９日の取引終了後に、オーストラリアに学生専用住宅をはじめとする賃貸用不動産の企画開発などを行う１００％子会社を設立したと発表したことが好材料視されている。学生専用住宅をはじめ学生向け住宅に対する堅調な需要が見込まれることから、オーストラリア市場におけるブランド確立や賃貸用不動産の企画開発・投資・斡旋業務・運営管理業務を行う。なお、２６年１