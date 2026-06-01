Soocas LLCが展開するオーラルケアブランド「Soocas（ソーカス）」より、音波振動・ウォーターフロス・スイングの3機能を1台に統合した電動歯ブラシ『NEOS II Ultra』が、6月1日に日本で正式発売されることが発表された。 （関連：【画像】Soocas『NEOS II Ultra』の機能） 本製品は、電動歯ブラシと口腔洗浄器を融合した従来モデル「NEOS II」シリーズをさらに進化させた最新モデル。毎日の