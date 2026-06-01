阪神本線やなんば線を駆け抜けるオレンジの急行用列車が、次世代のブランドイメージをまとって美しく生まれ変わります。阪神電気鉄道は、2026年秋〜2027年夏にかけて、急行用9300系車両（全3編成）のエクステリアデザインを順次変更すると発表しました。新たに採用されるカラーは、新型車両への導入が予定されている「Re Vermilion（リ・バーミリオン）」。全3編成しかない9300系の特性を活かし、それぞれに「海」「山」「街」とい