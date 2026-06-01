韓国国内において、外国人が保有する住宅が10万8000戸を超えた。このうち、半分以上は中国人の所有だった。【関連】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国5月29日、国土交通部が発表した外国人の土地・住宅保有統計によると、昨年12月時点で外国人が所有する韓国国内の住宅は10万8231戸で、前年同月比で8.0%増加した。韓国国内の全住宅のうち、外国人が所有する割合は0.55%となっている。国籍別に見ると、中国人が保有す