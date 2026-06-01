【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TUBEの4年ぶりの全国ツアー『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin’』の最終公演が、5月31日に沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと大劇場で開催された。 ■TUBEオフィシャルプレイリストが公開 今回の全国ツアーは、2025年7月6日に地元・厚木市文化会館の公演を皮切りにスタート。2026年5月31日の那覇文化芸術劇場なはーと大劇場のファイナルまで