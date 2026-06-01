【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Venue101 EXTRA』の第3弾出演アーティストが発表された。 ■公開収録の観覧申込みを受付中 毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送の音楽番組『Venue101』。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている。このたび、101スタジオを飛び出し、『Venue101 EXTRA』と題してNHKホ&#