1日14時現在の日経平均株価は前週末比553.06円（0.83％）高の6万6882.56円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は395、値下がりは1135、変わらずは26と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を788.44円押し上げている。次いでキオクシア が149.71円、東エレク が100.57円、村田製 が61.14円、リクルート が49.28円と続く。 マイナス寄与度