あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは・・・・「２０〜７０代に聞いた、ウェディングソングの定番といえば？」 １位CAN YOU CELEBRATE？/安室奈美恵２位乾杯/長渕剛３位てんとう虫のサンバ/チェリッシュ４位Butterfly/木村カエラ５位愛をこめて花束を/Superfly６位糸/中島みゆき７位家族になろうよ/福山雅治８位結婚しようよ/吉田拓郎９位トリセツ/西野カナ＜視聴者プ