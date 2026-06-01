日本を代表する総合エンターテインメント企業のアミューズと、MONSTA XやIVEなどのグローバルグループを輩出する韓国のSTARSHIP ENTERTAINMENTが、共同で新人ボーイズグループ・AEN（読み：エイエン）をマネジメントする大型プロジェクトを始動させる。【画像】爽やか！カジュアルスタイルのAENAENは、2025年にSTARSHIP ENTERTAINMENTが実施した自社の練習生によるオーディションプログラム『Debut's Plan』で注目を集めたメン