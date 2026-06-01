喉の不調により一時活動を休止していたtimeleszの菊池風磨（31）が1日から、活動を再開することが発表された。同日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで伝えられた。【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨公式サイトでは「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日(月)より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます」と報告。「