川崎市は、障害のある子ども向けの支援施設を運営する会社が、給付金およそ3億9000万円を不正受給したと発表しました。市によりますと、不正受給を行ったのは川崎市多摩区の「SKコーポレーション」です。会社は、運営する市内4か所の施設で、2019年からおととしまでの5年間で子どもの施設の利用記録を改ざんするなどうその申告をして、給付金およそ3億9000万円を市から不正受給したということです。給付金は「障害児通所給付費」で