歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が5月31日、自身のSNSを更新。三つ編みのおさげ姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「若々しくて可愛い」三つ編みのおさげヘアを披露したアグネス・チャンアグネスは「今日孫はバレエ発表会の為に、お嫁さんが孫の髪を三つ編みにしました。そうしたら『ナイナイもママも三つ編みしましょうよ』と言われて、恥ずかしながら私も三つ編みしました。お嫁さんも！三人でそのまま出かけま