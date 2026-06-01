俳優の吉村界人が6月1日、都内で行われたフジテレビ＆FODのドラマ『スピナーベイト』（30日からフジテレビ＆FODで放送、配信）の制作発表記者会見に登壇した。吉村は、得体の知れない狂気をまとう亀貝組の組長・亀谷達也を演じた。会見に参加したのは、主演の加藤清史郎を筆頭に学生服姿のキャストが多く、吉村は「学生たちと絡む機会が、あんまりなくて。初対面に近い」と明かす。学生チームが和気あいあいと撮影の裏話を離して