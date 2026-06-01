歌手・タレントの中川翔子さんが6月1日、自身のインスタグラムを更新。双子の「弟くんが立ったー！」と、絵日記も交えて伝えました。【写真を見る】【 中川翔子 】「八ヶ月と一日、弟くんが立ったー！」「お兄ちゃんはスタッとしてからのドヤ顔に」双子の“成長絵日記”公開中川さんは「八ヶ月と一日、弟くんが立ったー！2秒くらい！つかまらずに！びっくりして写真撮りそびれたけど！絵日記でメモ記念日だぁ」と、