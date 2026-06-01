大阪管区気象台が1日午後、接近中の台風6号の最新情報について説明し、近畿地方には3日（水）午前に接近するおそれがあると発表しました。 台風６号は、きょう沖縄の南を北上し、沖縄地方と奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東よりに変え、３日にかけて、本州の南岸を東よりへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。 台風が接近する前から暖かく湿った空気が流れ込むた