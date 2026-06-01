医療機関などに支払われる「診療報酬」が6月1日から改定される。あわせて、予約料付き診察のキャンセル料が一部で発生するようになる。厚生労働省が公式サイトなどで説明している。【画像】厚労省が呼びかけ「予約診察を自己都合でキャンセルするとキャンセル料が発生することが」診療報酬は原則2年に一度改定されるもので、今回は、物価・賃金の上昇、人口構造の変化、人手不足などを踏まえ、全ての地域・世代の患者が適切に