台風6号が接近している沖縄本島地方は先ほど、暴風域に入りました。那覇市から中継です。那覇市の琉球放送前です。沖縄本島地方は先ほど、台風の暴風域に入りました。道路標識も大きく横に揺れ、雨・風ともにかなり強さを増しています。台風の接近に伴い、沖縄本島南部の海岸には大きな波が押し寄せ、激しい白波が立っています。街中では街路樹が大きく揺れ、普段は観光客などでにぎわう国際通りも閑散としています。沖縄本島の路