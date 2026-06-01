気象庁によりますと、台風6号「チャンミー」は、1日沖縄・奄美地方にかなり接近し、3日にかけて暴風域を伴ったまま、西日本～東日本に接近するおそれがあります。 【画像】「台風6号」いつどこで雨が降る？最新の雨･風シミュレーション また、前線が南西諸島付近から日本の南にのびていて、2日の朝にかけて、台風の北側から北東側を北上して西日本に進み、その後3日にかけて、西日本から東日本の南岸を通って