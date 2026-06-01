爆発が起きた韓国中部大田の防衛企業ハンファエアロスペースの入り口＝1日（AP＝共同）【ソウル共同】韓国中部大田の防衛企業ハンファエアロスペースの工場で1日午前11時（日本時間同）ごろ、爆発が起きた。消防当局によると、5人が死亡、2人が重軽傷を負った。爆発により火災が発生し、約1時間後に鎮火した。警察や消防当局が詳しい被害状況や原因を調べている。消防は「研究室内での原因不明の爆発事故」だと説明した。事故