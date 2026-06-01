音楽ユニット「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎被告の初公判が1日、東京地裁で開かれ、西宮被告は起訴内容を認めました。「Def Tech」のメンバーでMicroとして活動していた西宮佑騎被告は、ことし2月、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻を所持したほか、車内でコカインやMDMAなどを使用した罪に問われています。東京地裁で開かれた初公判で西宮被告は起訴内容を認め、被告人質問では、「活動20周年に向かう中で『My Way』がヒットしたと