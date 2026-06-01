阪神は1日、6月25日のヤクルト戦で甲子園球場で台湾を楽しめるイベント「台湾デー」を開催することを発表した。8回目の開催となる今回は、台湾出身の阪神タイガースOB林威助氏をゲストに招き、イベントを盛り上げる。また、台湾プロ野球チームのチアガールによるTigersGirlsとのダンスパフォーマンスの披露や球場内売店での台湾グルメの販売など、台湾を感じられる企画が盛りだくさんとなっている。詳細は公式サイトまで。