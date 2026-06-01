卓球・Tリーグの岡山リベッツが松島輝空選手と2026-2027シーズンの選手契約を締結したことを発表しました。松島選手は全日本卓球選手権の男子シングルスで2025年&2026年に連覇を達成。昨季のWTTチャンピオンズ フランクフルト 男子シングルスで優勝したほか、日本代表としてもITTF世界卓球選手権で銀メダル獲得に貢献した、世界で活躍する19歳です。Tリーグでは13歳だった2020-2021シーズンから木下マイスター東京に所属。2025