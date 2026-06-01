STARTO ENTERTAINMENTは1日、公式サイトで、のどの不調で休養していたtimelesz菊池風磨（31）が同日から復帰することを発表した。グループは全国ツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」を開催中で、菊池は12日から始まる千葉公演に向けて体調を見ながら調整していくという。公式サイトでは「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月