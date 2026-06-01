エンゼルスのホセ・シリ外野手米大リーグで、失点“以外”も防ぐ超絶ファインプレーが飛び出した。5月31日（日本時間6月1日）に行われたレイズ―エンゼルスの試合で、エンゼルスのホセ・シリ外野手があわやグランドスラムかという打球をホームランキャッチ。その際“あわや”の危機を迎えていた事も判明し、日本ファンの視線が集まっている。レイズが2点をリードして迎えた3回2死満塁の場面だ。ウォールズの打球は、快音を残し