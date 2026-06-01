歌舞伎俳優の市川團十郎(48)が5月30日に更新したブログで、長女で日本舞踊の名跡・四代目市川ぼたんとして活動する堀越麗禾(14)が修学旅行から帰ってきたことを投稿した。 【写真】無事に帰宅、美人ぶりにファン「パパとママのいいとこどり」 團十郎はブログのタイトルを「おかえり」とし、「修学旅行から帰宅したみたい、、おかえり」と、ぼたんの写真を添えて投稿した ブログ読者から「麗禾さんお帰りなさい修学旅行