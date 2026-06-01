有明海の干潟で、恒例イベントがことしも開催です。泥まみれになってユニークな競技を楽しむ「ガタリンピック」が5月31日、佐賀県鹿島市で開催されました。 ■アナウンス「3、2、1、ガターザン！」ことしで42回目を迎えた「鹿島ガタリンピック」には、日本全国だけでなく、韓国やアメリカなど11の国や地域からおよそ1400人が参加しました。こちらの競技は、ロープにつかまり勢いよく干潟に飛び込む「ガタ&#