仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第21回「風雲！竹田城」が5月31日に放送され、荒木村重と黒田官兵衛が登場。人気武将を演じるキャストに対して、ネット上には「テルヲー!!ヨシヲー!!」「親子再会」「再共演はアツい」といった声が相次いだ。【写真】朝ドラにも出演した倉悠貴演じる官兵衛第21回「風雲！竹田城」より秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）は、村重（トータス松本）に代わって織田と毛