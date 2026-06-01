6月に創業月を迎える回転寿司チェーン「スシロー」にて、年に一度の大きな感謝を込めた「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第1弾」を開催。さらに、おすしとともにお得に楽しめるよう、対象のソフトドリンクが半額で提供されます☆ スシロー「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第1弾」 開催期間：2026年6月3日（水）〜販売店舗：全国のスシロー店舗※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は