タレント上沼恵美子（71）が1日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。「ちょっとびっくりする話あるねん」と切りだした。「昨日変な夢見たの」と上沼。「若かったの…17、18歳で私がアイドルみたいな。設定はうれしいんだけど、仕事でてんてこ舞いしててる夢だった」とあらすじを語った。そんな夢を見る中、「実は明け方、ベッドから落ちましてん」と告白した。「夢の中で動かなあかん…って動作をその