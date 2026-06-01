台風6号は1日、那覇市の南を北寄りに進んだ。沖縄や奄美にかなり接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがある。台風と前線の影響で断続的に非常に激しい雨が降る見込み。台風の接近は、全国各地で開催が予定されているイベントに多大な影響を及ぼしている。31日には、那覇空港が「6月1日、台風により終日閉館となります」と閉館を発表。「国内線・国際線含む全館」を終日閉館とし、心配の声が集まってい