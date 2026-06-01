台風6号が暴風域を伴ったまま3日にかけて九州から関東にかけて接近するおそれが高まっている。暴風、高波、土砂災害、浸水害、河川の氾濫に警戒が必要だ。防災気象情報のレベル表記が運用されるようになったが、レベル4までに危険な場所から避難することが大事だ。その場所が危険な場所なのか？については、事前にハザードマップを確認してほしい。各エリアにおいて大雨、土砂災害、暴風、高潮などのピーク期間は以下の通り（警報