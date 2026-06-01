中国の海警局は、台湾の東側の海域でパトロール活動を実施したと発表しました。中国の海警局は1日、SNSで、台湾東側の海域でパトロールと法執行活動を行ったと発表しました。海警局は、「日本とフィリピンが一方的に台湾東側海域の境界画定交渉を開始し、中国の領土主権と海洋権益を深刻に侵害したことを受けた必要な措置」だとしています。先月に行われた日本とフィリピンの首脳会談を受け、両政府は「両国間の排他的経済水域およ