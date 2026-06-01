ドラマ「スピナーベイト」制作発表記者会見が1日、都内で行われた。同作は、主人公のさえない高校生・三井宏太（加藤清史郎）が親友の誘いで入部した恐喝まがいの自警団“スピナーベイト”を舞台に、稼いだポイントで序列が決まる組織の中で連続殺人犯を追う青春クライム・サスペンス。キャスト陣はそれぞれ作中での衣装で登場し、学生役の面々は制服姿を見せた。ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」リーダーの吉澤要人