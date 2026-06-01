握手するトランプ米大統領（左）と米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアンCEO＝2025年4月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領の口座で証券が大量に売買されたことが明らかになり、波紋を呼んでいる。米政府倫理局が公開した申告書類によると1〜3月に3700件超の取引があり、半導体大手エヌビディアや航空機のボーイングなど政権の政策と密接に絡む企業のものもあった。専門家は「信頼を根本