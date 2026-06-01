【リオデジャネイロ＝南部さやか】南米コロンビアで５月３１日、左派グスタボ・ペトロ大統領の任期満了に伴う大統領選の投開票が行われた。選管の集計（開票率１００％）では、右派の弁護士アベラルド・デラエスプリエジャ氏（４７）が得票率４３・７４％で首位となった。デラエスプリエジャ氏は当選に必要な過半数の票には届かなかった。ペトロ氏の後継で同４０・９％と２位につけたイバン・セペダ上院議員（６３）とともに、