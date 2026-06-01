日本テニス協会は１日、今季限りでの現役引退を表明した錦織圭（ユニクロ）が、９月３０日開幕の木下グループ・ジャパン・オープン（東京）にワイルドカード（主催者推薦枠）で本戦に出場する予定だと発表した。錦織にとっては過去２度優勝した、思い入れの深い大会となる。「木下グループジャパンオープンへの出場が決まりました。僕にとって最後のジャパンオープンになります。この大会にはいろんな思い出がつまっています。